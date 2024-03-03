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Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:25

Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havalara bıraktı. Yurdun batı kesimlerinde etkili olan bahar havasının ardından hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Meteorolojinin son uyarıları ışığında bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı gibi sorular yanıt buldu. İşte güncel hava durumu verileri 4-10 Mart haftasına ilişkin hava durumu tahminleri.

Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

Yurdun özellikle batı kesimlerinde etkili olan bahar havaları geride kaldı. Kış soğuklarının geri dönmesi üzerine vatandaşlar Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı sorularıyla araştırmaya koyuldu. İstanbul ve çevre illerde kara hasret kalan vatandaşlar yağış olup olmayacağını merak ederken Meteoroloji'nin uyarıları ve son tahminleri inceleniyor. İşte 4-10 Mart haftasına ilişkin güncel hava durumu verileri.

Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

GÜNCEL METEOROLOJİ UYARILARI

Meteoroloji yurt genelinde olağandışı bir hava tahmini verisi paylaşmadı.

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Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

İL İL HAVA DURUMU

İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da hava bulutlu, yağış ise zayıf. Ankara'da öğle saatlerinde yağmur geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 13, İzmir 16, Bursa 14, Antalya 19 derece. Pazartesi günü de biraz bulutlu başlayacak.

Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

Marmara'da pazar hava çoğu yerde bulutlu, güneş az, yağış da hafif. Sıcaklık 12-13 dereceye iniyor. Pazartesi daha güneşli bir hava var.

İç Anadolu bulutlu, iki gün yağış daha çok Sivas-Kayseri tarafında görülecek. Konya civarında ise hafif. Sıcaklık 10-13 dereceye iniyor. Yeni hafta daha soğuk geçecek

Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

Ege'de rüzgarlar hafifliyor, o nedenle bulutlu havanın yanı sıra, sis de oluşacak. Sıcaklık biraz düşüyor, Muğla 16, Manisa 15, Afyon 12, Bodrum bulutlu 17 derece. Bölgede pazartesi hava parçalı bulutlu.

Akdeniz ve Güneydoğu'da bulutlar ara ara gökyüzünü kapatıyor. Diyarbakır, Adıyaman kesiminde kısa süren yağmur geçişleri bekleniyor. Adana 21, Hatay 15, Gaziantep 11, Diyarbakır 9 derece. Salı Akdeniz'e kuvvetli yağmur gelebilir.

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