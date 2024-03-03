Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?

Yurdun özellikle batı kesimlerinde etkili olan bahar havaları geride kaldı. Kış soğuklarının geri dönmesi üzerine vatandaşlar Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı sorularıyla araştırmaya koyuldu. İstanbul ve çevre illerde kara hasret kalan vatandaşlar yağış olup olmayacağını merak ederken Meteoroloji'nin uyarıları ve son tahminleri inceleniyor. İşte 4-10 Mart haftasına ilişkin güncel hava durumu verileri.