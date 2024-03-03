Giriş Tarihi: 03.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
12:25
Güncel hava durumu verileri 4-10 Mart: Meteoroloji uyarıları ile bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı?
Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havalara bıraktı. Yurdun batı kesimlerinde etkili olan bahar havasının ardından hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Meteorolojinin son uyarıları ışığında bu hafta hava nasıl olacak, kar ve yağmur yağacak mı gibi sorular yanıt buldu. İşte güncel hava durumu verileri 4-10 Mart haftasına ilişkin hava durumu tahminleri.