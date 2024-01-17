İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 17 Ocak 2024 tarihli sayısı ile isim isim atanan hakim ve savcılar listesi yayımlandı. HSK atamaları ile ilgili Resmi Gazete'de "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayarak Aralık 2023 dönemi sonuna kadar aldıkları aylıkta bulunan Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isimleri belirtilen listede yer almaktadır." ifadeleri yer aldı. İşte, isim isim liste...