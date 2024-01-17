Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:52
İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı!
HSK atamaları yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Aralık 2023 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isimlerini belirten liste yayınlandı. Peki, HSK atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, isim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi 2024...