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Haberler Fotohaber İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:52

İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı!

HSK atamaları yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Aralık 2023 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isimlerini belirten liste yayınlandı. Peki, HSK atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, isim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi 2024...

İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 17 Ocak 2024 tarihli sayısı ile isim isim atanan hakim ve savcılar listesi yayımlandı. HSK atamaları ile ilgili Resmi Gazete'de "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayarak Aralık 2023 dönemi sonuna kadar aldıkları aylıkta bulunan Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin isimleri belirtilen listede yer almaktadır." ifadeleri yer aldı. İşte, isim isim liste...

İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!

HSK ATAMA İSİM LİSTESİ 2024 YAYINLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yer alan atama kararı yayımlandı. HSK atama listesi şöyle;

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İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!
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İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!
İsim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı listesi | HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!
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