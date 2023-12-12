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Haberler Fotohaber HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 17:20

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Hakkari deprem haberi ile sallandı. Shekhan, Ninova Irak merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Ülkemizde Hakkari'den de hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hakkari deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 12 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Hakkari deprem son dakika! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Hakkari deprem haberi az önce geldi. Merkez üssü Shekhan, Ninova Irak olarak ölçülen deprem Hakkari'den de şiddetli bir şekilde hissedildi. 10.43 km derinlikte gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Hakkari depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 12 Aralık 2023 Hakkari deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Hakkari deprem son dakika! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HAKKARİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Shekhan, Ninova Irak merkezli bir deprem meydana geldi.

3.4 büyüklüğündeki deprem, Hakkari ili Çukurca ilçesinde hissedildi. 12 Aralık Salı günü saat 15:31'de gerçekleşen sarsıntının derinliği 10.43 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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Hakkari deprem son dakika! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Shekhan, Ninova (Irak) - [52.05 km] Çukurca (Hakkari)

Tarih: 12-12-2023

Saat: 15:31:36 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 10.43 km

Hakkari deprem son dakika! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Hakkari deprem son dakika! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA