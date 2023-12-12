HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ! 12 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hakkari'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Hakkari deprem haberi ile sallandı. Shekhan, Ninova Irak merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Ülkemizde Hakkari'den de hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hakkari deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 12 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...