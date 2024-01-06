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Haberler Fotohaber HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 22:00

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Hakkari deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntının merkez üssü Yüksekova olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak için ''Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hakkari deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından merak ediliyor. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika Hakkari deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Yüksekova olarak ölçülen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Hakkari depremi hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri takip ediliyor. Son günlerde art arda sallanan Yüksekova sakinleri diken üstünde. Peki, az önce Hakkari'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 6 Ocak 2024 Hakkari deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HAKKARİ'DE DEPREM!

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

6 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 20.25'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE HAKKARİ DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Yüksekova (Hakkari)

Tarih: 06-01-2024

Saat: 20:25:55 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 7

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA: Şimdi Hakkari’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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