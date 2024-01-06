HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Hakkari'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
22:00
Son dakika Hakkari deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntının merkez üssü Yüksekova olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak için ''Az önce Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Hakkari deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından merak ediliyor. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...