Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde hangi durumlarda oyların geçersiz olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli soruları yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs 2023 Oy pusulası örneği ile oy kullanma rehberini paylaştı. Rehberde ikinci tur seçimine ilişkin dikkat edilmesi gereken durumlar sıralandı. Peki, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde geçersiz oy sayılacak durumlar nelerdir? İşte, YSK Seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar…