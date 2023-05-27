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Haberler Fotohaber Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:50

Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde hangi durumlarda oyların geçersiz olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli soruları yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs 2023 Oy pusulası örneği ile oy kullanma rehberini paylaştı. Rehberde ikinci tur seçimine ilişkin dikkat edilmesi gereken durumlar sıralandı. Peki, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde geçersiz oy sayılacak durumlar nelerdir? İşte, YSK Seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar…

Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

2. tur seçimi için artık sayılı saatler kaldı. 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Geri sayım devam ederken Yüksek Seçim Kurulu geçersiz oy sayılacak durumları açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde, sandık başına gidecek olan seçmenler hangi hallerde kullandıkları oyların geçersiz sayılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi oylar geçersiz sayılacak, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte, YSK açıklaması ile seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar ve 28 Mayıs 2023 Oy pusulası örneği…

Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

OY KULLANMA SAATLERİ 28 MAYIS 2023

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.

Tüm yurtta oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibarıyla başlayacak ve 17.00 itibarıyla sona erecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? 2. tur oy pusulası örneği

YANLIŞ OY KULLANDIĞINI SÖYLEYEN SEÇMENE YENİ PUSULA VERİLİR Mİ?

28 Mayıs seçiminde, seçmenlere bu sefer tek oy pusulası verilecek. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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