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Haberler Fotohaber Hatay Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Hatay Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 19:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 19:15

Hatay Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Hatay Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında yerini alacak. 81 ilde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri belirlenecek. 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticileri için vatandaşlık görevlerini yerine getirecek olan seçmenler illerinde hangi partiden kimin aday gösterildiğine dair araştırmalar devam ederken Hatay belediye başkan adayları da sorgulanmaya başladı. İşte, YSK listesine göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Diyarbakır belediye başkanı adayları.

Hatay Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Hatay Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

2024 Mahalli İdareler seçimleri için 81 ilde aday listeleri belli oldu. YSK tarafından yayımlanan listeye göre Hatay belediye başkan adayları netlik kazandı. Oylarını kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından Hatay belediye başkan adayları listesi araştırılmaya başladı. İşte AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti ve diğer partilerin Hatay belediye başkan adayları listesi

Hatay Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Hatay Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HATAY MEHMET ÖNTÜRK
İYİ PARTİ HATAY NÜSRET CÖMERT
MEMLEKET PARTİSİ HATAY HALİL KILIÇ
DEMOKRATİK SOL PARTİ HATAY TUĞÇE BABUÇÇU
YENİDEN REFAH PARTİSİ HATAY NURİ PARLAK
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ HATAY PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ HATAY FATİH ŞENGÜL
ZAFER PARTİSİ HATAY ÖMER ÇAKIR
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ HATAY NURAY YENİL
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ HATAY YUSUF GÜL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ HATAY MESUT SAZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ HATAY LÜTFÜ SAVAŞ
EMEK PARTİSİ HATAY HALİL İMREK
HÜR DAVA PARTİSİ HATAY FIRAT GÜLTEKİN
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ HATAY HÜSEYİN ÖZDEMİR
ADALET BİRLİK PARTİSİ HATAY FATİH ÇAĞAN
MİLLET PARTİSİ HATAY HÜSNÜ AYHAN
ADALET PARTİSİ HATAY ORHAN DEDE
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HATAY GÖKHAN ZAN
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HATAY MURAT ÇELİK
SAADET PARTİSİ HATAY NECMETTİN ÇALIŞKAN
VATAN PARTİSİ HATAY EDİB HADİMOĞULLARI
BAĞIMSIZ HATAY MEHMET KATIRCIOĞLU
BAĞIMSIZ HATAY MEHMET HAŞMET KOLAĞASI
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SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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