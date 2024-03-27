Hatay Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Hatay Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|HATAY
|MEHMET
|ÖNTÜRK
|İYİ PARTİ
|HATAY
|NÜSRET
|CÖMERT
|MEMLEKET PARTİSİ
|HATAY
|HALİL
|KILIÇ
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|HATAY
|TUĞÇE
|BABUÇÇU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|HATAY
|NURİ
|PARLAK
|HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
|HATAY
|PERİHAN PAKİZE
|SİNEMİLLİOĞLU
|ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
|HATAY
|FATİH
|ŞENGÜL
|ZAFER PARTİSİ
|HATAY
|ÖMER
|ÇAKIR
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|HATAY
|NURAY
|YENİL
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|HATAY
|YUSUF
|GÜL
|YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
|HATAY
|MESUT
|SAZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|HATAY
|LÜTFÜ
|SAVAŞ
|EMEK PARTİSİ
|HATAY
|HALİL
|İMREK
|HÜR DAVA PARTİSİ
|HATAY
|FIRAT
|GÜLTEKİN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|HATAY
|HÜSEYİN
|ÖZDEMİR
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|HATAY
|FATİH
|ÇAĞAN
|MİLLET PARTİSİ
|HATAY
|HÜSNÜ
|AYHAN
|ADALET PARTİSİ
|HATAY
|ORHAN
|DEDE
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|HATAY
|GÖKHAN
|ZAN
|DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
|HATAY
|MURAT
|ÇELİK
|SAADET PARTİSİ
|HATAY
|NECMETTİN
|ÇALIŞKAN
|VATAN PARTİSİ
|HATAY
|EDİB
|HADİMOĞULLARI
|BAĞIMSIZ
|HATAY
|MEHMET
|KATIRCIOĞLU
|BAĞIMSIZ
|HATAY
|MEHMET HAŞMET
|KOLAĞASI