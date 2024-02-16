Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
07:16
HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları için o mübarek gün sonunda geldi. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda paylaşılıyor. Mübarek günün geldiğini haber vermek isteyenler sevdiklerine mesajlar gönderiyor. Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile müminler mübarek üç aylarda sevgi, dayanışma ve birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha hatırlıyor. İşte 16 Şubat'a özel resimli, resimsiz, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve cuma günü sözleri…