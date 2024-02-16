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Haberler Fotohaber HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları
Giriş Tarihi: 16.02.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 07:16

HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları için o mübarek gün sonunda geldi. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri sosyal ağlarda paylaşılıyor. Mübarek günün geldiğini haber vermek isteyenler sevdiklerine mesajlar gönderiyor. Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile müminler mübarek üç aylarda sevgi, dayanışma ve birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha hatırlıyor. İşte 16 Şubat'a özel resimli, resimsiz, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve cuma günü sözleri…

HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları

Şubat ayının üçüncü Cuma gününde hayırlı Cuma sözleri günün ilk ışıkları ile paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatından faydalanmak isteyenler camilerin yolunu tutarken bu özel günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak ve Allah'ın takdirini kazanmak istiyor. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

16 Şubat için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları

EN YENİ CUMA KUTLAMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

HAYIRLI CUMALAR: Haftanın en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri! Şubat 2024 Resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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