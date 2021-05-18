Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 11 Mayıs Salı yayınlanan 49. Bölümde Ateş, kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür. Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir.