Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hekimoğlu dizisi final iddiaları ile son dönemde izleyenlerinin gündeminde yer alıyor. Yabancı bir dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizide son bölümlerde Ateş'in ekibi dağılmış ve işler içinden çıkılamaz bir hale gelmişti. Bu kapsamda finale doğru oyuncuların yapımdan ayrılıyor oluşu bu iddiaları da doğrular nitelikteydi. Dizinin yayın gününde "Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Hekimoğlu dizisinin final iddialarına dair detaylar…