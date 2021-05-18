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dizisinde finale doğru flaş gelişme! yapacak, ne zaman?

ekranlarında yayınlanmakta olan dizisi final iddiaları ile son dönemde izleyenlerinin gündeminde yer alıyor. Yabancı bir dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizide son bölümlerde Ateş'in ekibi dağılmış ve işler içinden çıkılamaz bir hale gelmişti. Bu kapsamda finale doğru oyuncuların yapımdan ayrılıyor oluşu bu iddiaları da doğrular nitelikteydi. Dizinin yayın gününde " yapacak, ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Hekimoğlu dizisinin final iddialarına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 15:59
Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

dizisi final iddiaları ile son haftalarda izleyenlerini üzmüştü. Kulislerde konuşulanlara göre yapımın kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandırması beklenirken dizide peş peşe başrol oyuncularının vedası bu yöndeki iddiaları doğrular nitelikte oldu. Öte yandan geçtiğimiz bölümde Mehmet Ali'nin yapıma sürpriz dönüşü izleyenleri şoke etmişti. Bu kapsamda " yapacak, ne zaman?" soruları da gündeme taşındı. İşte Hekimoğlu final iddialarına ilişkin o detaylar…

Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPACAK?

Dizinin biteceğine dair şu an resmi bir açıklama yapılmadı.Buna ek olarak TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı mayıs sonunda ekrana veda edecek.

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Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

Aşağıda yer alan link ile son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum

Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Mayıs Salı yayınlanan 49. Bölümde Ateş, kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür. Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir.

Hekimoğlu dizisinde finale doğru flaş gelişme! Hekimoğlu final mi yapacak, ne zaman?

Gamze Yüzbaşı'nın ilk ve tek şartı olan "kimliğini gizli tutma" meselesi, 'nun vakayı başta İpek olmak üzere tüm hastaneden saklamasına yol açar. Adaylar, hasta ve Hekimoğlu hastane içinde köşe kapmaca oynarken Gamze Yüzbaşı'nın da yeni semptomları gelişir. Hekimoğlu'nun gözüne girmek için canla başla kadının nesi olduğunu bulma çalışan 40 kişi, hastanede bir kaosa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.

Hekimoğlu, Gamze Yüzbaşı'yı tedavi edebilecek mi? İpek, Hekimoğlu'nun gizli tutmaya çalıştığı hastayı nasıl öğrenecek? 40 kişilik aday kadrosundan kimler elenecek?

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