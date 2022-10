Hemen Adet Olmak İçin Hangi Dua Okunur?

Hem Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hem de farklı dönemlerde yaşamış olan din âlimleri, hemen adet olmak isteyen kadınların okuması gereken bir kısım duaları tavsiye etmiştir. Söz konusu duaların ilki şu şekildedir: Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve onun ehli beytine salât ve selam eyle. Bu salâvat o kadar yükseklere ulaşsın ki, O'nun hürmetine her türlü korku ve belalardan kurtulalım. Her türlü ihtiyaçlarımız O'na yaptığımız salâvatlar hürmetine yerine gelsin. Tüm günahlarımız bu salâvatlar hürmetine temizlensin. Bizi derecelerin en üstüne yücelt. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi! Bizi affet, işlerimizi kolaylaştır. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.