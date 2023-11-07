Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak. İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ek olarak; hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şartı gerekecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na hukuk fakültesi mezunları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirip denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak.