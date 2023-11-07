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Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:54

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

Hukuk mesleklerine giriş sınavı nedir sorusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Atatürk Üniversitesi Meclis Simülasyon Programı'nda konuşmasının ardından gündeme geldi. Tunç açıklamasında "Hukuk fakültelerinden mezun olan genç kardeşlerimiz Hukuk Mesleklerine Giriş sınavını kazanacak." İfadelerini kullandı. Peki, hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları neler, soru dağılımı nasıl, hangi dersler var? İşte, merak edilen soruların yanıtları

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

Hukuk mesleklerine giriş sınavı için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk fakültesinden mezun olanların artık avukatlık stajına başlayamayacakları ya da hemen hakim, savcı sınavına giremeyeceklerini açıkladı. Öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacaklar. Yeni dönemde hakim savcı adaylığını kaldırdıklarını hatırlatan Tunç, yerine gelen hakim ve savcı yardımcılığının ise adaylar için 3 yıl süreceğini belirtti. Peki, Hukuk mesleklerine giriş sınavı nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? Hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman, kimler girebilecek, nasıl yapılacak? İşte, detaylar…

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR
Erzurum'a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği 'Meclis simülasyonu' toplantısına katıldı.

Tunç, "Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz direk avukatlık stajına başlayamayacak ya da hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültelerinden mezun olan genç kardeşlerimiz 'Hukuk mesleklerine giriş' sınavını kazanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren 2024'ten itibaren bu sistem başlıyor. Giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlım stajına başlayabilecek. Yeni dönemde hakim savcı adaylığını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Önceden adaylık 2 yıl sürüyordu. Yardımcılık 3 yıl sürecek. Bir yılını Adalet Akademisi'nde güçlü bir eğitim alarak geçirecekler. O eğitimler sırasında ara sınavları geçecekler. Sonrasında o eğitimi tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında yardımcı olarak çalışacaklar. Yargısal kararlara imza atamayacaklar ama diğer konularda hakim ve savcılarımızın yardımcısı olarak usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar. O tecrübeli hakim ve savcılarımız onlara puanlar verecekler. O puanlar akademideki puanlarla toplanacak. Belli bir puanı toplayan hakimlik ve savcılık mesleğine kabul için Hakimler Savcılar Kurulu'nun önüne gelecek."

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

KONTENJANIN 100 BİNE DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMASI
Hukuk eğitimiyle ilgili çalışmalar da yaptıklarını belirten Tunç, hukuk fakültelerinin fazla olduğunu söyledi. Bakan Tunç, kontenjanlarla ilgili sınırlamanın 125 bin olduğunu, bunu 100 bine düşürmek için çalışmalar yapıldığını belirten belirtti.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Bakan Tunç önümüzdeki yıldan itibaren 2024'ten itibaren bu sistemin başlayacağını söyledi.

Hukuk mesleklerine giriş sınavlarına hukuk fakültesi mezunları katılacak. Ancak başvuru şartları henüz belli değil. Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak. İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ek olarak; hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şartı gerekecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na hukuk fakültesi mezunları, yabancı bir hukuk fakültesini bitirip denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak.

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