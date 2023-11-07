Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, nasıl yapılır? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, hangi dersler var, soru dağılımı nasıl?

Hukuk mesleklerine giriş sınavı nedir sorusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Atatürk Üniversitesi Meclis Simülasyon Programı'nda konuşmasının ardından gündeme geldi. Tunç açıklamasında "Hukuk fakültelerinden mezun olan genç kardeşlerimiz Hukuk Mesleklerine Giriş sınavını kazanacak." İfadelerini kullandı. Peki, hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları neler, soru dağılımı nasıl, hangi dersler var? İşte, merak edilen soruların yanıtları