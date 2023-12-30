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Haberler Fotohaber İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:28

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

Yılbaşını evde geçirecek olanlar ekranları başındaki yerlerini almaya hazırlanıyorlar. Ekranlarda sevilen programların yılbaşı özel bölümleri yayınlanacak. Bu sene de geçen sene olduğu gibi Star TV ekranlarında İbo Show programının yılbaşı özel bölümü yayınlanacağı kesinleşti. İbo Show yılbaşı özel fragmanına ve konuklarına dair araştırmalar başladı. İşte, birbirinden ünlü isimlerin performans sergileyeceği İbo Show Yılbaşı özel bölüm fragmanı ve 2024 İbo Show Yılbaşı özel konukları

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

Bir yılbaşı klasiği olan İbo Show bu senede ekranlarda izleyiciyle buluşacak. Yılbaşında ekranlarda herkes kendi tarzına göre bir program arayacak. Müzik keyfine varmak ve eğlenceli dakikalar geçirmek isteyenlerin adresi İbo Show Yılbaşı özel olacak. İbo Show Yılbaşı özel bölüm fragmanı ve 2024 İbo Show Yılbaşı özel konukları

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

Sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinin bir araya geleceği gecede,

Hülya Avşar,

Bülent Serttaş,

Aleyna Tilki,

Resul Dindar,

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İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

Cenk Eren,

Serdar Ortaç,

Şafak Sezer,

Norm Ender,

İdo Tatlıses,

Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL FRAGMAN

https://www.youtube.com/watch?v=VYNb-dvqDF0

İbo Show yeni yıla girerken birbirinden renkli konuklarla yılbaşında ekranlarda yerini alacak ve müzik şöleni yaşatacak.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

İBO SHOW YILBAŞI SAAT KAÇTA?



İbo Show Yılbaşı Özel Programı 31 Aralık'ta saat 20:00'de Star'da.

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