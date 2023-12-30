İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayında! 2024 İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler?

Bir yılbaşı klasiği olan İbo Show bu senede ekranlarda izleyiciyle buluşacak. Yılbaşında ekranlarda herkes kendi tarzına göre bir program arayacak. Müzik keyfine varmak ve eğlenceli dakikalar geçirmek isteyenlerin adresi İbo Show Yılbaşı özel olacak. İbo Show Yılbaşı özel bölüm fragmanı ve 2024 İbo Show Yılbaşı özel konukları