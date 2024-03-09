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Haberler Fotohaber İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 17:18

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken orucu bozan durumlar merak konusu oluyor. Bunların başında ise iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusu geliyor. Hastalıktan kaynaklı ilaç almak, iğne yaptırmak ya da serum vurdurmak gibi durumlar yaşayan kişiler oruçlarının bozulup bozulmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

Rahmet ve bereket ayı on bir ayın sultanı gelip çattı. İslam dininde farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, orucu bozan şeyler listesi için araştırmaya koyuldu. Bunlar arasında en çok merak edilen ise ''İğne yaptırmak orucu bozar mı, kaza gerekir mi?'' oldu. Hastalığı nedeniyle iğne yaptırmak ya da serum taktırmak zorunda kalan kişiler oruçlarının bozulup bozulmadığı öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarına odaklandı. İşte, Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı.

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

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İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

SERUM TAKTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Çeşitli sebeplerle serum almak zorunda kalan kişiler olabilir. Bu durum ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'nun gerekli fetvası yer alıyor.

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Aşı da böyle olup orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar.

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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