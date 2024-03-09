İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet’ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

Rahmet ve bereket ayı on bir ayın sultanı gelip çattı. İslam dininde farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, orucu bozan şeyler listesi için araştırmaya koyuldu. Bunlar arasında en çok merak edilen ise ''İğne yaptırmak orucu bozar mı, kaza gerekir mi?'' oldu. Hastalığı nedeniyle iğne yaptırmak ya da serum taktırmak zorunda kalan kişiler oruçlarının bozulup bozulmadığı öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarına odaklandı. İşte, Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı.