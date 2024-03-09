Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
17:18
İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama! Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?
İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken orucu bozan durumlar merak konusu oluyor. Bunların başında ise iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusu geliyor. Hastalıktan kaynaklı ilaç almak, iğne yaptırmak ya da serum vurdurmak gibi durumlar yaşayan kişiler oruçlarının bozulup bozulmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Oruçluyken aşı olmak ve serum taktırmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.