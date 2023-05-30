Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:41
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
15:41
İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 52,18 oranında oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,82 oranında oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken YSK tarafından açıklanması beklenilen kesin seçim sonuçlarına gözler çevrilmiş durumda. Peki, İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ikinci tur cumhurbaşkanı kesin sonuç tarihi…