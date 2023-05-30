İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

CUMHURBAŞKANI KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00'da sona erdi. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.