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Haberler Fotohaber İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:41

İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 52,18 oranında oy alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,82 oranında oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken YSK tarafından açıklanması beklenilen kesin seçim sonuçlarına gözler çevrilmiş durumda. Peki, İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ikinci tur cumhurbaşkanı kesin sonuç tarihi…

İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

Gelen son dakika açıklaması ile Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu. YSK Başkanı Yer'in bu açıklamasından sonra vatandaşlar ikinci tur cumhurbaşkanı kesin sonuç tarihine gözlerini çevirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak olurken kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ikinci tur cumhurbaşkanı kesin sonuç tarihi…

İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

CUMHURBAŞKANI KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00'da sona erdi. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

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İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek. YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

YÜKSEK SEÇİM KURULU, MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARININ BUGÜN 30.05 2023 RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİĞİNİ DUYURDU.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye bugün gönderileceğini söyledi. YSK Başkanı Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." dedi.

İkinci tur cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YSK cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları hangi gün belli olacak?

İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.05 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.

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