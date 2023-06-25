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Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:23

LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları 23 Haziran 2023 tarihinden beklenenden erken açıklandı. İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul LGS taban puanları 2023 araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzu 26 Haziran günü yayımlanacak ve 3 Temmuzda lise tercihleri başlayacak. . Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları bu yıl yine aratılacak. Peki, LGS taban puanları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS taban puanları ve başarı sıralaması 2023 araştırılıyor. 23 Haziranda lise sınavı sonuçları açıklandı ve tercihler 3 Temmuzda başlayacak. İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul LGS taban puanları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban puanları açıklanacak. İşte LGS taban puanları 2023

LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Haziran 2023 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, liselere geçiş kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

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LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TABAN PUANLARI 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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