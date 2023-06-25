LGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU İL İL || MEB İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul lise LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları 23 Haziran 2023 tarihinden beklenenden erken açıklandı. İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul LGS taban puanları 2023 araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzu 26 Haziran günü yayımlanacak ve 3 Temmuzda lise tercihleri başlayacak. . Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları bu yıl yine aratılacak. Peki, LGS taban puanları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar