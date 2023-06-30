Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
09:57
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından yüzdelik dilim ve LGS taban puanları merak ediliyor. 2023-2024 eğitim-öğretim hayatlarına lisede devam edecek olan 1 milyon 30 bin 195 öğrenci iyi bir liseye gitmek için 4 Haziran'da Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava girmişlerdi. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı açıklanırken öğrenciler merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapabilecek. Öğrenciler tercih yapacakları liselerin en son alım yaptıkları puanları ve yüzdelik dilimler merak ediyor. Peki, 2023 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte, yanıtı…