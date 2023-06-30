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Haberler Fotohaber Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:57

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından yüzdelik dilim ve LGS taban puanları merak ediliyor. 2023-2024 eğitim-öğretim hayatlarına lisede devam edecek olan 1 milyon 30 bin 195 öğrenci iyi bir liseye gitmek için 4 Haziran'da Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava girmişlerdi. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı açıklanırken öğrenciler merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapabilecek. Öğrenciler tercih yapacakları liselerin en son alım yaptıkları puanları ve yüzdelik dilimler merak ediyor. Peki, 2023 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte, yanıtı…

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarını açıkladı. Testlerdeki net ortalamasının geçen yıla göre artış gösterdiği dile getirilirken sınava katılan 562 öğrenci tam puan aldı. 2023 LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih edebilecekleri okulları öğrenmek istiyor. Peki, 2023 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte, LGS Tercih işlemlerine ait detaylar…

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 lise taban puanlarına göre tercih yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.

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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ
26 Haziran 2023 Merkezi Sınav Puanlarının İlanı

26 Haziran 2023 Tercihlere Esas Kontenjan Tabloların İlanı

26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
Edilmesi

24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

31 Temmuz-04 Ağustos 2023: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

07 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

18 Ağustos 2023: İl/ İlçe Öğrenci YerleĢtirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

22-25 Ağustos 2023 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2023 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

11 Eylül 2023: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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