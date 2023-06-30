Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023|| MEB LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 lise taban puanlarına göre tercih yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.