İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

İLK DEFA EVLENEN GENÇLERE 50 BİN TL BEYAZ EŞYA YARDIMI VERİLECEK!

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim vaatleri kapsamında ilk defa evlenenlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacağını açıkladı.

Kurum, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ''Bu şehirde yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir endişe değil, mutluluk verecek. Bu hedefle; yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak; yanlarında olacağız.'' dedi.