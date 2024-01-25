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Haberler Fotohaber İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:38

İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri için siyası partilerin çalışmaları hız kazandı. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul için vaatlerini açıkladı. Kurum, öğrencilerden emeklilere, ilk defa evlenecek gençlerden girişimcilere kadar her kesim için projelerini tek tek sıraladı. Seçimleri kazanması durumunda hayata geçireceği projelerden biri olan ilk kez evleneceklere 50 bin TL beyaz eşya yardımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, ilk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilir? İşte, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un konu ile ilgili açıklamaları…

İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı son dakika gelişmeleri ile araştırılmaya başlandı. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri öncesi İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıkladı. Kurum, yaptığı açıklamada ilk defa evlenecek gençlere 50.000 TL beyaz eşya desteği verileceğini duyurdu. Peki, İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı ne zaman verilecek, başvuru tarihleri ve şartları belli mi? İşte detaylar.

İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

AK PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM SEÇİM VAATLERİ VE PROJELERİNİ AÇIKLADI!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yeni belediye başkanlarının ve muhtarlarının seçileceği Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü yapılacak.

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalarına başladı. Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul'un sorunlarına çözüm için hazırladığı projeleri açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimlerini kazanması durumunda Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla açıkladığı İstanbul projelerini tek tek hayata geçirecek.

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İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

İLK DEFA EVLENEN GENÇLERE 50 BİN TL BEYAZ EŞYA YARDIMI VERİLECEK!

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim vaatleri kapsamında ilk defa evlenenlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacağını açıkladı.

Kurum, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ''Bu şehirde yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir endişe değil, mutluluk verecek. Bu hedefle; yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak; yanlarında olacağız.'' dedi.

İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

İLK DEFA EVLENEN GENÇLERE 50 BİN TL BEYAZ EŞYA YARDIMI NE ZAMAN?

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçimi kazanması halinde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında açıkladığı seçim vaatlerini tek tek hayata geçirecek.

Bu kapsamda ilk defa evlenenlere 50 bin TL beyaz eşya yardımının Murat Kurum'un İBB Başkanı seçilmesinden sonra uygulamaya konulması bekleniyor.

İlk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

İLK DEFA EVLENENLERE 50 BİN TL BEYAZ EŞYA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlk defa evlenenlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı.

Söz konusu projenin başvuru şartları ve detaylarının Murat Kurum'un İBB Başkanı olarak seçilmesinin akabinde netleşmesi bekleniyor.

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