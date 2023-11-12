5 Milyonluk soru Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ilk kez açıldı. ATV'de 12 Kasım günü yayınlanan son bölümde Eyub İşler, 5 Milyon değerindeki İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusuna doğru yanıt vermeye çalıştı.

MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

ATV ile Milyoner 5 Milyonluk sorunun cevabı ve tüm detaylar şöyle;