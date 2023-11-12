ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 12 Kasım günü yayınlanan bu haftaki bölümünde 5 Milyon Türk Lirası değerindeki soru ilk kez açıldı. Eyub İşler, Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusunu yanıtlamaya çalıştı. İşte 5 Milyonluk soru ve tüm detaylar.