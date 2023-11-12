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Haberler Fotohaber İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?
Giriş Tarihi: 12.11.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 22:34

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 12 Kasım günü yayınlanan bu haftaki bölümünde 5 Milyon Türk Lirası değerindeki soru ilk kez açıldı. Eyub İşler, Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusunu yanıtlamaya çalıştı. İşte 5 Milyonluk soru ve tüm detaylar.

İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökceada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

5 Milyonluk soru Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ilk kez açıldı. ATV'de 12 Kasım günü yayınlanan son bölümde Eyub İşler, 5 Milyon değerindeki İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusuna doğru yanıt vermeye çalıştı.

MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

ATV ile Milyoner 5 Milyonluk sorunun cevabı ve tüm detaylar şöyle;

İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökceada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

SORU: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

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İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökceada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

SEÇENEKLER

A- Çorum (CEVAP)
B- Yozgat
C- Sivas
D- Tokat

İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökceada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?
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