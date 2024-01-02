Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:30
İmam maaşı 2024 hesaplama: Ocakta imam maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Ocak ayı memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon oranı sonrası netleşecek. Tüm branşlarda hesaplamalar başladı. Bu noktada imam maaşı 2024 araştırılanlar arasında yerini aldı. Zam oranıyla birlikte imam hatiplerin maaşları da belirlenecek. İmam maaş zammı hesaplama işlemleri gündemde. Peki; imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, açıklandı mı? İşte, ayrıntılar…