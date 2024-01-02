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Haberler Fotohaber İmam maaşı 2024 hesaplama: Ocakta imam maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:30

İmam maaşı 2024 hesaplama: Ocakta imam maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Ocak ayı memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon oranı sonrası netleşecek. Tüm branşlarda hesaplamalar başladı. Bu noktada imam maaşı 2024 araştırılanlar arasında yerini aldı. Zam oranıyla birlikte imam hatiplerin maaşları da belirlenecek. İmam maaş zammı hesaplama işlemleri gündemde. Peki; imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, açıklandı mı? İşte, ayrıntılar…

Zamlı imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2024 imam maaş zammı hesaplama

İmam maaşı 2024 hesaplama formülü üzerinde duruluyor. Son bir verinin kaldığı enflasyonda son oran TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alan memurlar araştırmalara hız kazandırdı. İmam maaşları 2024 Ocak zammı ile yeniden değerlendirilecek ve rakamlar açıklamanın ardından netleşecek. Peki; 1/4 imam maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2024 imam maaş zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR!

Memurlar ve emekliler yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşıyor. Artış 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memurlar, gelecek enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yıl toplu sözleşme yüzde 15 olacak.

Zam oranı için geri sayım başladı.

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Zamlı imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2024 imam maaş zammı hesaplama

İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık ayı arasında geçerli olacak 1/4 derecesinde görev yapan imam maaşı 14 bin 791 olarak kaydedilmişti.

Yeni rakam henüz açıklanmadı. Beklentiler gerçekleştiği takdirde yüzde 49,46 zam oranına ulaşacak imam hatiplerin maaşı 22 binin üzerine çıkacak.

Zamlı imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2024 imam maaş zammı hesaplama

YENİ İMAM MAAŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Ocak Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile zam oranı netleşecek. Böylece imam maaşı hesaplama işlemleri de başlayacak.

Zamlı imam maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2024 imam maaş zammı hesaplama
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