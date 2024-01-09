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Haberler Fotohaber İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:06

İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri yayın tarihi merakla bekleniyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi yeni tanıtıma damgasını vurdu. Bahsi geçen sahnede Sincanlı Erkal tarafından seslendirilen ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ise izleyicilerin diline dolandı. Hal böyleyken İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir soruları hızla yanıt aramaya başladı. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi hakkında merak edilenler.

İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

Kanal D ekranlarının kış sezonu için planladığı yeni dizisi İnci Taneleri izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri başrolde buluşturan dizinin ikinci tanıtımı geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Yeni fragmana Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı damga vururken Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ise gündemden düşmüyor. BKM Yapım imzalı dizi; insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? İnci Taneleri oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, yayın tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında detaylar…

İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

İNCİ TANELERİ DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM!

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadrosuyla dikkat çeken dizinin ikinci tanıtımı geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluştu. İnci Taneleri dizisi tanıtımı izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar

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İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

Dizinin ikinci tanıtımı olan "Dilber" fragmanı, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının yanı sıra Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" parçası ile dikkatleri üzerine çekti.

İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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