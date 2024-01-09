İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:06
Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri yayın tarihi merakla bekleniyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi yeni tanıtıma damgasını vurdu. Bahsi geçen sahnede Sincanlı Erkal tarafından seslendirilen ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ise izleyicilerin diline dolandı. Hal böyleyken İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir soruları hızla yanıt aramaya başladı. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları, konusu ve yayın tarihi hakkında merak edilenler.