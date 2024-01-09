İNCİ TANELERİ dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu!

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.