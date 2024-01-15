İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

İNCİ TANELERİ KONUSU

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı tamamen değişir. Yıllardır hayatını hapishanede geçiren Azem hapishaneden çıktığında çocuklarını bulmayı amaç edinir. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek için çalışacaktır. Fakat, zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da bambaşka hayatlar kurmuşlardır.