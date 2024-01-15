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Haberler Fotohaber İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 23:51

İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

BKM yapım imzalı Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oyuncusu olduğu İnci Taneleri Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlandığından beri dansı ve şarkılarıyla konuşulan diziye özellikle sosyal medyada ilgi artıyor. Başrollerini Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç gibi oyuncuların paylaştığı dizi hapishaneden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adamın hayatını anlatacak. Peki İnci Taneleri konusu ne, ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

İnci Taneleri dizisi için yeni tanıtımlar yayınlanırken ne zaman başlayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. İlk tanıtımdaki müziği ve Hazar Ergüçlü'nün dansıyla dikkatleri üzerine çeken dizi, aynı zamanda yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ın ekranlara döneceği yapım da olacak. İşte, İnci Taneleri konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisinin ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kanal D ekranlarından yayınlanacak yeni yapımın oyuncu kadrosu belli oldu. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım da Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yaparken senaryosu ise Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınıyor.

İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

İNCİ TANELERİ KONUSU

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı tamamen değişir. Yıllardır hayatını hapishanede geçiren Azem hapishaneden çıktığında çocuklarını bulmayı amaç edinir. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek için çalışacaktır. Fakat, zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da bambaşka hayatlar kurmuşlardır.

İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
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