Giriş Tarihi: 15.01.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
23:51
İnci Taneleri oyuncuları ve konusu || İnci Taneleri ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
BKM yapım imzalı Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oyuncusu olduğu İnci Taneleri Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlandığından beri dansı ve şarkılarıyla konuşulan diziye özellikle sosyal medyada ilgi artıyor. Başrollerini Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç gibi oyuncuların paylaştığı dizi hapishaneden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adamın hayatını anlatacak. Peki İnci Taneleri konusu ne, ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?