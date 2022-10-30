İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

Anlamlı İnsanlık Sözleri
İnsan edepten nasibini almamışsa insan değildir. İnsan ile hayvanı ayıran edeptir.
İnsanlık merhamet üzerine kurulmuştur.
İnsanlar ağaca benzer, ne kadar yükseğe çıkmak isterse o kadar derine kök salmalıdır.
İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir.
İnsanları tanımak, denizleri kaşık ile boşaltmaktan daha zordur.
İnsanları hoş göre göre, hiç görmek istemiyorsun.
İnsan her yerde aynıdır, yaratılışında asalet olmayan insan kainat tacını giyse yine çıplak kalır.
İnsanların aslında özü iyidir ancak özü olan insan pek kalmamıştır.
İnsan kendi yaşadığı topluma uymayan tek varlıktır.
Tuttuğun eli bırakma, bırakacağın eli tutma. Sahte sevgilere gül olacağına, gerçek sevgilere diken ol.
İnsanların en yararlısı insanlara yararı olandır.
Egoyu bırakmak lazım, insan olabilmek için.