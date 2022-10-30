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Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 11:14

İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

İnsanlık sözleri, insanlığın sahip olması gereken önemli özellikler ile ilgili sözlerdir. İnsanların ders alacağı bu sözler arasında Mevlana insanlık sözleri ve Nazım Hikmet insanlık sözleri de yer alır. Bazen bir derdi anlatmak, bazense bir kişiye gönderme yapmak için kullanılan insanlık sözleri, sizler için bu yazımızda derlendi. İşte ünlü şairlerden anlamlı, iyi insanlık ile ilgili sözler

İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

İnsanlık sözleri, son dönemde sosyal medya mecralarında sıklıkla paylaşılmaktadır. Bu sözler insan olmak ile ilgili ve insanların erdemli özelliklere sahip olması ile ilgili edebi sözlerdir. Pek çok ünlü şairlerden anlamlı insanlık sözleri bulunur. İnsanların sahip olması gereken erdemler hakkında söylenmiş olan pek çok anlamlı insanlık sözleri bulunur. Bu sözleri merak eden kişiler internet üzerinden "insanlık sözleri, anlamlı insanlık sözleri" gibi başlıkları araştırırlar.

İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

Anlamlı İnsanlık Sözleri

İnsan edepten nasibini almamışsa insan değildir. İnsan ile hayvanı ayıran edeptir.

İnsanlık merhamet üzerine kurulmuştur.

İnsanlar ağaca benzer, ne kadar yükseğe çıkmak isterse o kadar derine kök salmalıdır.

İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir.

İnsanları tanımak, denizleri kaşık ile boşaltmaktan daha zordur.

İnsanları hoş göre göre, hiç görmek istemiyorsun.

İnsan her yerde aynıdır, yaratılışında asalet olmayan insan kainat tacını giyse yine çıplak kalır.

İnsanların aslında özü iyidir ancak özü olan insan pek kalmamıştır.

İnsan kendi yaşadığı topluma uymayan tek varlıktır.

Tuttuğun eli bırakma, bırakacağın eli tutma. Sahte sevgilere gül olacağına, gerçek sevgilere diken ol.

İnsanların en yararlısı insanlara yararı olandır.

Egoyu bırakmak lazım, insan olabilmek için.

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İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

Bu yaşam kömür kadar siyah, sahte.

Dünya üzerinde büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilmemiştir. İnsanlar yalnız büyük olmaya karar verdiklerinde büyürler.

Uygarlığın ölçüsü, ne nüfus çokluğu ne de şehirlerin büyüklüğüdür. Gerçek olan ölçü insanların kalitesidir.

İnsanlık önemli bir nimettir. Her kula nasip olmaz.

Dünyada kusursuz olan tek insan vardır. O da daha doğmamıştır.

İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

Mevlana İnsanlık Sözleri

Her şeyi kaybettim ancak kendimi buldum

Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, o zaman susmalar dostumuz oldu.

Olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın.

Bir günah işlediğin zaman hemen tövbe et. İnsan suya düştüğünden değil, sudan çıkamadığında boğulur.

İşin başında sonunu gör de ceza günü geldiğinde pişman olma.

İnsan dostunun huyunu alır.

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

Nazım Hikmet İnsanlık Sözleri

Gitmek yalnızca bir eylemdir. Unutmak ise koca bir devrim.

İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde.

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.

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