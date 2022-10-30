İnsanlık Sözleri - Ünlü Şairlerden Anlamlı, İyi İnsanlık İle İlgili Sözler, Mesajlar ve Güzel Cümleler

Mevlana İnsanlık Sözleri

Her şeyi kaybettim ancak kendimi buldum

Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, o zaman susmalar dostumuz oldu.

Olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın.

Bir günah işlediğin zaman hemen tövbe et. İnsan suya düştüğünden değil, sudan çıkamadığında boğulur.

İşin başında sonunu gör de ceza günü geldiğinde pişman olma.

İnsan dostunun huyunu alır.

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.