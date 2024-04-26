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Haberler Fotohaber İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 17:02

İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yeni Müfredat Taslağı yayınlandı. ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' adını taşıyan müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidilecek. Ancak ders saatlerinde herhangi bir kısalma olmayacak. Bu durumun ''İntegral kalktı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Türev, integral ve limit gibi konuların kaldırılıp kaldırılmadığı merak uyandırdı. Peki, 9,10,11,12. sınıflarda türev, limit, integral olmayacak mı?

İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?

İntegral kalktı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağı yayınlandı. Tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" MEB tarafından kamuoyunun görüşüne sunuldu. Söz konusu taslak için bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsadığı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken özellikle 12. sınıf matematik derslerinde işlenen integral konusunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu. Peki, yeni müfredatta integral kalktı mı, 9,10,11,12. sınıflarda türev, limit, integral olmayacak mı? İşte detaylar.

İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?

MEB YENİ MÜFREDAT TASLAĞI YAYINLANDI! HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne açıldı. Yeni müfredat 1 hafta boyunca askıda kalacak. Ancak, öneri ve görüşler yoğun şekilde gelmeye devam ederse süre uzatılacak.

Askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

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İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?

Bakanlığın, yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi;

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hale getirildi.

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?

İNTEGRAL KALKTI MI?

MEB tarafından yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı, 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?

TÜREV VE LİMİT MÜFREDATTA VAR MI?

MEB'in yeni matematik müfredatında şu ifadelere yer verildi,

MEB'in yeni matematik müfredatında şu ifadelere yer verildi:

"Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir."

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