Giriş Tarihi: 26.04.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
17:02
İntegral kalktı mı? MEB yeni matematik müfredatı 2024 ile türev, limit, integral olmayacak mı, kaldırıldı mı?
Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yeni Müfredat Taslağı yayınlandı. ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' adını taşıyan müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidilecek. Ancak ders saatlerinde herhangi bir kısalma olmayacak. Bu durumun ''İntegral kalktı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Türev, integral ve limit gibi konuların kaldırılıp kaldırılmadığı merak uyandırdı. Peki, 9,10,11,12. sınıflarda türev, limit, integral olmayacak mı?