Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
16:32
İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?
İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlıkta yer alan 9,10,11. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için her yıl burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı gerçekleştiriliyor. Peki, 2024 İOKBS Sınavı ne zaman yapılacak?