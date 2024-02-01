İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 tarihi için geri sayıma başladı. Binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan sınav bilgileri yakından takip ediliyor. İşte, 2024 İOKBS tarihi...