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Haberler Fotohaber İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:32

İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlıkta yer alan 9,10,11. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için her yıl burs imkanı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı gerçekleştiriliyor. Peki, 2024 İOKBS Sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 tarihi için geri sayıma başladı. Binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan sınav bilgileri yakından takip ediliyor. İşte, 2024 İOKBS tarihi...

İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

İOKBS 2024 || SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.

9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.

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İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 2024 başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

2024 İOKBS NE ZAMAN?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.

Sınav, 21 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayacak, sonuçları 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.

İOKBS 2024 || MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak, İOKBS 2024 ne zaman, başvuru şartları neler?

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
  • Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
  • İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
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