Giriş Tarihi: 16.12.2023 23:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
23:09
İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...
Son dakika uçak seferleri iptal mi edildi? Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içinde bazı illerde uçak seferlerinin iptal olduğu bilgisi verilmişti. 16 Aralık Cumartesi akşamı THY ve Pegasus'un uçuşları iptal oldu. Peki, hangi illerde uçak seferleri iptal olsu, saat kaça kadar? İşte, 16-17 Aralık İptal edilen uçak seferleri...