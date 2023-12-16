İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...

Akşam saatlerinde gelen bir son dakika bilgisine göre Diyarbakır'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal oldu. Yoğun sis olan bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Diyarbakır'ın yanı sıra diğer illerde de uçak seferleri iptal oldu! İşte, iptal edilen uçak seferleri listesi...