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Giriş Tarihi: 16.12.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 23:09

İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...

Son dakika uçak seferleri iptal mi edildi? Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içinde bazı illerde uçak seferlerinin iptal olduğu bilgisi verilmişti. 16 Aralık Cumartesi akşamı THY ve Pegasus'un uçuşları iptal oldu. Peki, hangi illerde uçak seferleri iptal olsu, saat kaça kadar? İşte, 16-17 Aralık İptal edilen uçak seferleri...

İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...

Akşam saatlerinde gelen bir son dakika bilgisine göre Diyarbakır'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal oldu. Yoğun sis olan bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Diyarbakır'ın yanı sıra diğer illerde de uçak seferleri iptal oldu! İşte, iptal edilen uçak seferleri listesi...

İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...

SON DAKİKA || UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı yarın sabah 11.00'e kadar uçak seferleri iptal edildi.

İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...

İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00'e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

İptal edilen uçak seferleri hangisi? 16-17 Aralık THY ve Pegasus hangi illerde uçak seferler iptal oldu? Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir...
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