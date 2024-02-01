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Haberler Fotohaber İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:34

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı, günbegün açıklanıyor. İstanbulluların son zamanlarda bolca yağış görmesi üzerine, güncel doluluk oranları da değişti. Yaz ayı için oldukça önemli olan doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlar olmak üzere merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi? İşte, 1 Şubat 2024 İSKİ verileri ile güncel sonuçlar…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. Şubat 2024 itibarıyla yüzde 71,38 seviyelerine çıktığı duyurulan baraj doluluk oranı güncellendi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI || 1 ŞUBAT 2024

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 1 Şubat Perşembe itibarıyla yüzde 71,38 olarak ölçüldü.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

  • Ömerli Barajı %87,77
  • Darlık Barajı %87,04
  • Elmalı Barajı %90,12
  • Terkos Barajı %62,3

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?
  • Alibeyköy Barajı %77,29
  • Büyükçekmece Barajı %68,13
  • Sazlıdere Barajı %49,44
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 ŞUBAT 2024 || İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi?
  • Istrancalar Barajı %82,19
  • Kazandere Barajı %63,69
  • Pabuçdere Barajı %38,08
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