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Haberler Fotohaber İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 16:18

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı merak edildi. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum İSKİ tarafından açıklanan verilere göre artış göstererek en yüksek orana ulaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 15 Şubat 2024…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

15 Şubat Baraj doluluk oranı İSKİ verileri ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda yüzde 16'lara kadar gerileyen İstanbul baraj doluluk oranları artış kaydediyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı 15 Şubat 2024…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 73.25 olarak kaydedildi. Son yağışlarla barajlar en yüksek seviyelerine ulaşılmış oldu.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

15 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 73,08 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %87,37

Darlık Barajı: %87,31

Elmalı Barajı: %88,04

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Terkos Barajı: %66,28

Alibey Barajı: %73,47

Büyükçekmece Barajı: %70,88

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Sazlıdere Barajı: %52,67

Istrancalar Barajı: %44,3

Kazandere Barajı: %56,8

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