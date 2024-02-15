İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 15 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
16:18
Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı merak edildi. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum İSKİ tarafından açıklanan verilere göre artış göstererek en yüksek orana ulaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 15 Şubat 2024…