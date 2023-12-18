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Haberler Fotohaber Şimdi İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:00

Şimdi İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem son dakika gelişmeleri!

Son dakika İstanbul deprem haberi ile sarsıldı. Marmara Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. 4 üzeri büyüklükteki deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Bursa gibi birçok ilden şiddetli bir şekilde hissedildi. Beklenen büyük Marmara depremi sebebiyle paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İstanbul deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 18 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

İstanbul deprem son dakika! 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Gece yarısı merkez üssü Marmara Denizi olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı birçok ilden hissedildi. İstanbul depremi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler arama motorlarına yönelmiş durumda. Bu kapsamda şehrin sakinleri başta olmak üzere paniğe kapılan bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte,18 Aralık 2023 İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

İstanbul deprem son dakika! 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Aralık Pazar akşamı saat 23.53'te yaşanan depremin merkez üssü Yalova - Çınarcık olarak kayıtlara geçti.

11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Bolu ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

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İstanbul deprem son dakika! 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE MARMARA DENİZİ - YALOVA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)

Tarih: 2023-12-17

Saat: 23:53:52 TSİ

Enlem: 40.72167 N

Boylam: 29.09944 E

Derinlik: 11.18 km

İstanbul deprem son dakika! 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Beklenen İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon Deprem Uzmanı Morıwaki, "İstanbul'u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında olmuştur. Marmara denizi altındaki faylarında Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeydeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlanma periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmaz'' şeklinde konuştu.

Depremin yaklaştığına yönelik açıklamalar yapan uzmanlar tam zamanın kestirelemeyeceğini aktarıyor.

İstanbul deprem son dakika! 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Yüzyılın felaketinde artçılar sürerken Ege, Akdeniz ve Marmara Denizi üzerinde gerçekleşen sarsıntılar bir bir listede yerini alıyor. Sarsıntı hissedenler listeleri kontrol ediyor.

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