Şimdi İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:00

Son dakika İstanbul deprem haberi ile sarsıldı. Marmara Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. 4 üzeri büyüklükteki deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Bursa gibi birçok ilden şiddetli bir şekilde hissedildi. Beklenen büyük Marmara depremi sebebiyle paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İstanbul deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 18 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...