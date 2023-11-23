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Haberler Fotohaber İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 16:48

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 14 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi dijital platformda seyircisiyle buluşuyor. İstanbul İçin Son Çağrı izle araştırmaları hız kazandı. Dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak filmin konusu ve oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. İstanbul İçin Son Çağrı filmi izle tek parça, kesintisiz gündemde. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanacak? İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihi belli oldu. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aranın ardıdnan tekrar bir araya getiren yapımın yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık otururken, filmin senaristliğini Nuran Evren Şit üstleniyor. İstanbul İçin Son Çağrı filmi izle Netflix araştırmaları arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) izle ekranı…

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Senan Kara - Psikolog

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ 14 YIL SONRA AYNI PROJEDE!
Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan ikili 14 yıl sonra 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde Mehmet'i, Beren Saat ise Selin karakterini canlandırıyor. Filmde ikili heyecan ve tutku dolu bir maceraya atılacak.

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