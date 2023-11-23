İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yayın tarihi belli oldu. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aranın ardıdnan tekrar bir araya getiren yapımın yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık otururken, filmin senaristliğini Nuran Evren Şit üstleniyor. İstanbul İçin Son Çağrı filmi izle Netflix araştırmaları arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) izle ekranı…