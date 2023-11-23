İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 14 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi dijital platformda seyircisiyle buluşuyor. İstanbul İçin Son Çağrı izle araştırmaları hız kazandı. Dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak filmin konusu ve oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. İstanbul İçin Son Çağrı filmi izle tek parça, kesintisiz gündemde. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanacak? İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…