İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE ekranı | İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.