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Haberler Fotohaber İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:54

İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları

İstanbul seçim anketi sonuçları son dakika verileri gündemde yer alıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Yerel seçimler öncesi İstanbul'un öne çıkan iki adaylarından Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları merak edildi. Bu noktada İstanbul seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. 31 Mart seçimleri için geri sayım devam ederken son durum belli oldu. Bazı araştırma şirketleri, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları verilerini kamuoyu ile paylaştı. İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışı son durum…

İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları

31 Mart seçimleri için geri sayım devam ederken bazı araştırma şirketleri tarafından anket sonuçları paylaşılmaya başlandı. Megakentte yaşayan seçmenlere yöneltilen sorular ile İstanbul seçim anket sonuçları ile adayların oy oranları belli oldu. İstanbul'da öne çıkan adaylar Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları gündemde. Yeni belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 52 aday yarışacak. Peki, İstanbul seçimlerinde hangi aday önde, kim kazanır? İşte, İstanbul seçimleri anket sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu yarışı son durum...

İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

Türkiye, bir kez daha sandık başına gidiyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday olmak üzere toplam 52 aday yarışacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları

ŞİRKETLERDEN ANKET SONUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR!

İstanbul'da İBB Başkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkan isimler arasında.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken adaylar hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken anket çalışmaları da yoğunlaştı.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra İstanbul için oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> İstanbul Seçim Sonuçları <<<

İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024 SON DURUM

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Selvi, konu ile ilgili yazısında şunları kaydetti:

''İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları

MURAT KURUM ÖNE GEÇTİ

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar, İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı.

Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor. Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.

1-İlk kez Murat Kurum oy alma kapasitesinde öne geçti.

2-Diğer adaylar da seçimlerin sonucunu etkileyecek oranda oy alma kapasitesine sahipler.

3-Son 10 günde az oy alan adayların seçmenlerinden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'na bir yönelme bekleniyor.

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