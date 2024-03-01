Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:54
İstanbul seçim anketi sonuçları 2024: Anketlerde kim önde, fark yüzde kaç? İşte Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları
İstanbul seçim anketi sonuçları son dakika verileri gündemde yer alıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Yerel seçimler öncesi İstanbul'un öne çıkan iki adaylarından Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları merak edildi. Bu noktada İstanbul seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. 31 Mart seçimleri için geri sayım devam ederken son durum belli oldu. Bazı araştırma şirketleri, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları verilerini kamuoyu ile paylaştı. İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışı son durum…