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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...

'da akşam saatlerine doğru kara bulutların kenti kaplayarak yağmuru bıraktığı anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 06.09.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 17:22
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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...

'da ortaya çıkan muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.

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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...

'da akşam üzeri yağmur etkisini arttırdı. Kara bulutların İstanbul'u sararak yağmur bıraktığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...

Görüntülerde kara bulutlar şehrin üzerinde görülüyor. Şehri tamamen kaplayan bulutlar ardından yağmuru bırakıyor.

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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...

Görüntülerden geriye kalan eşsiz manzara ise vatandaşları mest etti.

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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
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'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...
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