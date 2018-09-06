İstanbul'da gökyüzünde inanılmaz anlar! Yağış bulutlardan yeryüzüne böyle indi...

İstanbul'da akşam saatlerine doğru kara bulutların kenti kaplayarak yağmuru bıraktığı anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. İstanbul'da ortaya çıkan muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. İstanbul'da akşam üzeri yağmur etkisini arttırdı. Kara bulutların İstanbul'u sararak yağmur bıraktığı anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde kara bulutlar şehrin üzerinde görülüyor. Şehri tamamen kaplayan bulutlar ardından yağmuru bırakıyor. Görüntülerden geriye kalan eşsiz manzara ise vatandaşları mest etti.