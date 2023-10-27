Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:14

İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler araştırması 16 milyon İstanbullu tarafından yapılmaya başlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla 8 ilçede elektriklerin planlı bir şekilde kesileceğini, akşam saat 17.00'ye kadar gelmeyeceğini paylaştı. Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Kağıthane ve Fatih'te elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ iletişim numarası üzerinden hangi semtlerde elektrikler gidecek sorusuna cevap alınabilir. İşte, 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama