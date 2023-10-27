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Haberler Fotohaber İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:14

İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler araştırması 16 milyon İstanbullu tarafından yapılmaya başlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla 8 ilçede elektriklerin planlı bir şekilde kesileceğini, akşam saat 17.00'ye kadar gelmeyeceğini paylaştı. Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Kağıthane ve Fatih'te elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ iletişim numarası üzerinden hangi semtlerde elektrikler gidecek sorusuna cevap alınabilir. İşte, 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektriklerin gideceği ilçe ve mahalleleri yayımlarken, birçok semtte saat 18.00'e kadar elektrikler gelmeyecek.

İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbullular dikkat, 8 ilçede akşama kadar elektrik yok! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 27 Ekim 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi burada!

27 EKİM 2023 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, COŞKUN, DÜŞ, MEMNUN, NAZAN, OYLUM, OYMAK, REFET, SONNUR, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, BİNKAN, ERTUNGA, HAZAL sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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