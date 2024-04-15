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Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:34

İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı gerçekleşti. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) uyarısı ile kesinti yapılacak olan ilçeler tek tek açıklandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise elektrik kesinti saatlerini yakından takip ediyor. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve daha birçok ilçede yapılacak olan planlı kesintiler açıklandı. Peki, ! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı…

İstanbul’un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri tarafından güncel planlı elektrik kesinti listesi belli oldu. İstanbul'da 16 Nisan 2024 Salı günü birçok ilçede belirli saatlerde kesinti yaşanacak. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek, hangi bölgelerde kesinti yaşanacak? İşte, 16 Nisan BEDAŞ elektrik kesinti programı!

İstanbul’un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

16 NİSAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 16 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;

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İstanbul’un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah ATLI, BALDEMİR, DR. HİLMİ DEMİRCİ, EMİRŞAH, ERCİHAN, HAYAT, KÖROĞLU, SARIKAYA, SERTAP, TOYGAR sk bölgelerinde 16/04/2024 09:00:00 - 16/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgelerinde 16/04/2024 13:00:00 - 16/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 16/04/2024 00:00:00 - 16/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 16/04/2024 00:00:00 - 16/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, NURETTİN TOPÇU, ŞAİR sk bölgelerinde 16/04/2024 10:00:00 - 16/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

BAĞCILAR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1569., 1570., MEVLANA sk bölgelerinde 16/04/2024 09:00:00 - 16/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 16/04/2024 09:30:00 - 16/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 16/04/2024 09:30:00 - 16/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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