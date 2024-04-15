İstanbul’un 16 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Nisan BEDAŞ kesinti programı yayınlandı!

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 16/04/2024 00:00:00 - 16/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 16/04/2024 00:00:00 - 16/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, NURETTİN TOPÇU, ŞAİR sk bölgelerinde 16/04/2024 10:00:00 - 16/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.