İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama

İstanbul Avrupa Yakası'nda 8 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Belirtilen saatler içinde elektrik verilmeyecek semtler ve mahalleler belli oldu. Bu noktada özellikle çalışanlar işlerinin aksamaması için sistemi kontrol ediyor. İşte, BEDAŞ kesinti sorgulama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...