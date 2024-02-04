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Haberler Fotohaber İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:53

İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) planlı kesintileri Megakent sakinleri ile paylaşıyor. Bakım onarım çalışmaları sebebiyle 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Bazı ilçeler 10 saat karanlıkta kalacak. İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi olduğu bilgisi gündemde. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, detaylar...

İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama

İstanbul Avrupa Yakası'nda 8 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Belirtilen saatler içinde elektrik verilmeyecek semtler ve mahalleler belli oldu. Bu noktada özellikle çalışanlar işlerinin aksamaması için sistemi kontrol ediyor. İşte, BEDAŞ kesinti sorgulama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama

İSTANBUL'UN 8 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre 4 Şubat Pazar günü belli saatlerde elektrik alamayacak ilçeler şöyle:

  • Arnavutköy
  • Bağcılar
  • Bayrampaşa
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Küçükçekmece
  • Silivri
  • Sultangazi

İşte kesinti listesi:

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İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama
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İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama
İstanbul’un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama
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