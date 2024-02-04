Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
13:53
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ uyardı: 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) planlı kesintileri Megakent sakinleri ile paylaşıyor. Bakım onarım çalışmaları sebebiyle 4 Şubat bugün elektrik kesintisi olan ilçeler arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılıyor. Bazı ilçeler 10 saat karanlıkta kalacak. İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi olduğu bilgisi gündemde. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, detaylar...