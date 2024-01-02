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Haberler Fotohaber İzmir deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:20

İzmir deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Son dakika İzmir deprem haberi az önce geldi. Ege Denizi İzmir Körfezi Menemen merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İzmir deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 2 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

İZMİR DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika İzmir deprem ile sallandı. Akşam saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi Menemen olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar İzmir depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 2 Ocak 2024 İzmir deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

İZMİR DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir ili Menemen ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 18:34'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken derinliği ise 7.32 kilometre olarak açıklandı.

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İZMİR DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE İZMİR DEPREM BİLGİLERİ

Yer: IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

Tarih: 2024.01.01

Saat: 18:34:26 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.6 km

İZMİR DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

AFAD VERİLERİ İLE İZMİR DEPREM BİLGİLERİ

Yer: İzmir Körfezi - [08.16 km] Menemen (İzmir)

Tarih: 01-01-2024

Saat: 18:34:26

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 7.32 km

İZMİR DEPREM SON DAKİKA HABERİ: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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