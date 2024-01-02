İzmir deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Son dakika İzmir deprem haberi az önce geldi. Ege Denizi İzmir Körfezi Menemen merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İzmir deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 2 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...