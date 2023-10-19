Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 19:08

İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son Dakika İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan son sarsıntıların ardından ziyaret ediliyor. Çeşme merkezli sarsıntının bilgileri en son deprem listesinde yerini aldı. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi gündemde. İzmir deprem araştırmaları hız kazandı. İzmir'deki sarsıntılar son günlerde bölge halkını endişelendiriyor. İşte, 19 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile İzmir deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…

İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

İzmir deprem son dakika! Çeşme merkez üssü sallandı. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin bilgilerini araştırıyor. Depremin şiddeti/büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü listede araştırılıyor. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, 19 Ekim 2023 İzmir deprem hakkında merak edilenler...

İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir deprem haberleri ile gündemdeki yerini aldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre İzmir Çeşme merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 3.8 şiddetinde meydana geldi. 19 Ekim saat 18.45'te hissedilen deprem yerin 7 km altında kaydedildi.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgileri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

#DEPREM

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [182.38 km] Çeşme (İzmir)

Tarih:2023-10-19 Saat:18:45:59 TSİ

Derinlik:7 km

İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen büyük ve küçük boyutlu sarsıntılar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

İşte, en son depremler:

İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA