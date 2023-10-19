İzmir deprem son dakika: Çeşme sallandı! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 19.10.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 19:08

Son Dakika İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan son sarsıntıların ardından ziyaret ediliyor. Çeşme merkezli sarsıntının bilgileri en son deprem listesinde yerini aldı. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi gündemde. İzmir deprem araştırmaları hız kazandı. İzmir'deki sarsıntılar son günlerde bölge halkını endişelendiriyor. İşte, 19 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile İzmir deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…