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Haberler Fotohaber Kabak Tatlısı Tarifi: MasterChef Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ürünler?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 06:15

Kabak Tatlısı Tarifi: MasterChef Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ürünler?

Kabak tatlısı tarifi, MasterChef yarışması sonrasında merak edilerek Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte Kabak tatlısı tarifi ve malzemeleri.

Kabak Tatlısı Tarifi: MasterChef Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ürünler?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında kabak tatlısı gündeme geldi. Evde kendileri de kabak talısı hazırlamak isteyenler yoğun olarak Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

KABAK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Kabak Tatlısı tarifi ve malzemeleri şöyle;

Kabak Tatlısı Tarifi: MasterChef Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ürünler?

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

  • 800 gram bal kabağı
  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4-5 adet karanfil
  • 1 su bardağı su
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Kabak Tatlısı Tarifi: MasterChef Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ürünler?

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

Süslemek için: Kaymak ve ceviz

Kabakların kabuklarını soyup, dilimleyin. Üzerine toz şeker ekleyip, 4-5 saat bekletin. Sonra ocağa koyup, karanfil ve 1 su bardağı su ilave edin. Yaklaşık 1 saat kısık ateşte pişirin. Kabaklar yumuşayınca ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Kırık ceviz içi ve kaymakla servis yapın.

Kabak Tatlısı Tarifi: MasterChef Kabak Tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ürünler?
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