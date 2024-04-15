KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

4 MART TARİHLİ SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

4 Mart tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında son dönemdeki ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

EKONOMİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR

Türkiye'nin bugünüyle birlikte geleceğini de şekillendirecek tarihi bir ekonomik dönüşümden geçtiğini belirten Erdoğan, "Açıklanan her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerine ve seçime rağmen ekonomimiz yüzde 4,5 gibi dünyada eşine az rastlanır bir oranla büyümeyi sürdürdü. Dünya ortalamasının 1,5 katına tekabül eden bu büyüme oranı, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin direncini ve dinamizmini ispatlıyor." diye konuştu.

Büyümenin yaklaşık yarısının yatırımlardan kaynaklanmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milli gelirimizin 1,1 trilyon doların ve kişi başına milli gelirimizin 13 bin doların üzerine çıkması, fevkalade sevindirici bir gelişmedir." dedi.