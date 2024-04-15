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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 07:00

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin değerlendirildiği ekonomik, sosyal ve siyasi kararların alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son olarak 4 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. İki haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı Yerel Seçimler nedeniyle uzun bir süre gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine ülkenin iç ve dış siyasetiyle, ekonomisiyle, ilişkileriyle ilgilenenler tarafından araştırılmaya başladı. Ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, torba yasa, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok konunun görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

Birçok yeni kararın gündeme gelmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. Uzun süredir beklenen öğretmen atamalarının Bakanlar Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. 2023 puanıyla atamalarını bekleyen öğretmenler ve Kabine'den çıkacak kararları merak eden vatandaşlar için "Kabine Toplantısı ne zaman?"

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında toplantı tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa gibi konular için gözler Kabine Toplantısı'nda. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili bilgi ve resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

SON KABİNE'DE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

4 Mart'ta yapılan toplantıda enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirildi. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum görüşüldü. Ayrıca İsrail'in Gazze işgaline yönelik Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edildi.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, bugün Kabine Toplantısı var mı? Gündemde öğretmen ataması var!

4 MART TARİHLİ SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

4 Mart tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında son dönemdeki ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

EKONOMİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR

Türkiye'nin bugünüyle birlikte geleceğini de şekillendirecek tarihi bir ekonomik dönüşümden geçtiğini belirten Erdoğan, "Açıklanan her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerine ve seçime rağmen ekonomimiz yüzde 4,5 gibi dünyada eşine az rastlanır bir oranla büyümeyi sürdürdü. Dünya ortalamasının 1,5 katına tekabül eden bu büyüme oranı, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin direncini ve dinamizmini ispatlıyor." diye konuştu.

Büyümenin yaklaşık yarısının yatırımlardan kaynaklanmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milli gelirimizin 1,1 trilyon doların ve kişi başına milli gelirimizin 13 bin doların üzerine çıkması, fevkalade sevindirici bir gelişmedir." dedi.

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