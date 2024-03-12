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Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:42

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin değerlendirildiği ekonomik, sosyal ve siyasi kararların alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son olarak 4 Mart'ta yapılan Kaine Toplantısı'nın ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. İki haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı dün gerçekleşmedi. Bunun üzerine ülkenin iç ve dış siyasetiyle, ekonomisiyle, ilişkileriyle ilgilenenler tarafından araştırılmaya başladı. Ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, seçim çalışmaları, torba yasa, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok konunun görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?
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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

Birçok yeni kararın gündeme gelmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. 31 Mart Seçimleri, fahiş fiyatla mücadele, öğretmen atamaları, f-16 meselesi, terörle mücadele ve ekonomik konuların görüleşeceği Bakanlar Kurulu ne zaman gerçekleştirilecek?

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 18 Mart'ta yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması bekleniyor.

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.

8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların da bir sonraki Kabine'de yer alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

SON KABİNE'DE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

12 Şubat Pazartesi günü yapılan toplantıda, ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Ayrıca Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği müjdesi verildi.

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