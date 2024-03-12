KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

SON KABİNE'DE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

12 Şubat Pazartesi günü yapılan toplantıda, ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Ayrıca Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği müjdesi verildi.