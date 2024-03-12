KABİNE TOPLANTISI ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
15:42
Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin değerlendirildiği ekonomik, sosyal ve siyasi kararların alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son olarak 4 Mart'ta yapılan Kaine Toplantısı'nın ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. İki haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı dün gerçekleşmedi. Bunun üzerine ülkenin iç ve dış siyasetiyle, ekonomisiyle, ilişkileriyle ilgilenenler tarafından araştırılmaya başladı. Ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, seçim çalışmaları, torba yasa, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok konunun görüşüleceği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?