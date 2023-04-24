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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 13:47

Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları haftalardır yanıt arıyor. 15 günde bir Pazartesi günleri toplanan Bakanlar Kurulu uzun süredir program yoğunluğu nedeniyle bir araya gelmedi. Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi neler olacak merak konusu. Bugün de araştırmalar başladı. 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Toplantının yapılması halinde yeni karalar Başkan Erdoğan tarafından aktarılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…

Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

Kabine Toplantısı gündemi takip ediliyor. Bir aydan uzun bir süredir toplanmayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile alınacak kararlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Son olarak deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar öncelik olmuştu. Öte yandan konut projelerine dair yeni açıklamalar bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 24 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine son dakika toplanacak mı merak konusu. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine 24 Nisan Pazartesi günü (bugün) bekleniyordu. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

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Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI KONULARI SIRALANDI!

Deprem bölgesindeki çalışmalar, öğrencilere bayram ikramiyesi ve seçim gündemi Kabine ile birlikte değerlendirilmeye başladı.

Deprem konutları, orta ve dar gelirliye konut projeleri,

Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.

Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Borçlar silinecek:

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

Kredi desteği:

Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.

Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

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