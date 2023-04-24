Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

Kabine Toplantısı gündemi takip ediliyor. Bir aydan uzun bir süredir toplanmayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile alınacak kararlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Son olarak deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar öncelik olmuştu. Öte yandan konut projelerine dair yeni açıklamalar bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 24 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, detaylar…