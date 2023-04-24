Kabine Toplantısı bugün var mı? 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündemi bekleniyor!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları haftalardır yanıt arıyor. 15 günde bir Pazartesi günleri toplanan Bakanlar Kurulu uzun süredir program yoğunluğu nedeniyle bir araya gelmedi. Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi neler olacak merak konusu. Bugün de araştırmalar başladı. 24 Nisan 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Toplantının yapılması halinde yeni karalar Başkan Erdoğan tarafından aktarılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…