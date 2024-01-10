KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 10 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı merak ediliyor. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Kabine gündemi ve konuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl ilk kez yapılacak toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan açıklamaları takip ediliyor. Yapılması halinde toplantının öncelikli gündem maddesi emekli zammı çalışması olacak. Bu kapsamda yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak sorusu milyonların gündeminde. Peki, 10 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar…