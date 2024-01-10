Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
09:52
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 10 Ocak 2024 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları 10 Ocak Çarşamba günü için yanıt arıyor. Genellikle iki haftada bir gerçekleşen toplantı, son olarak 6 Aralık'ta yapılmıştı. Şimdi gözler yılın ilk toplantı tarihinde. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü masada, ilk olarak emekli zammı çalışmasının ele alınması bekleniyor. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları için Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 10 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...