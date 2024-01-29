Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:24
KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları 29 Ocak Pazartesi günü için yanıt arıyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınacağı kritik toplantıda ekonomiye ilişkin konuların da istişare edilmesi bekleniyor. Yapılması durumunda masada öğretmen atamaları başta olmak üzere SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Bu noktada Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile duyurulacak. Peki, 29 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...