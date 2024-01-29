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Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:24

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları 29 Ocak Pazartesi günü için yanıt arıyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınacağı kritik toplantıda ekonomiye ilişkin konuların da istişare edilmesi bekleniyor. Yapılması durumunda masada öğretmen atamaları başta olmak üzere SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Bu noktada Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile duyurulacak. Peki, 29 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı soruları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Ekonomi ve siyasi ile ilgili başlıkların istişare edildiği Kabine gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Yapılması halinde toplantının öncelikli gündem maddesinin öğretmen atamaları olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak başta öğretmenler olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu yıl ikinci kez yapılacak toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, 29 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar…

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 16 Ocak 2024 tarihinde yapılmıştı.

Genellikle iki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında toplantı tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Yeni toplantı tarihi belli olduğu zaman haberimizde yer verilecektir.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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