KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 29 Ocak BUGÜN Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı soruları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Ekonomi ve siyasi ile ilgili başlıkların istişare edildiği Kabine gündemi ve konuları araştırılmaya başlandı. Yapılması halinde toplantının öncelikli gündem maddesinin öğretmen atamaları olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak başta öğretmenler olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu yıl ikinci kez yapılacak toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, 29 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar…