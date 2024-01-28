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Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:06

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Yılın ilk toplantısı 16 Ocak Salı günü yapılmıştı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı tarihi için araştırmalar yeni hafta öncesi hız kazandı. Yapılması halinde masada öğretmen atamaları, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ocak ayının son haftasına girilmesiyle birlikte Kabine gündemi ve konuları araştırılmaya başladı. Yapılması halinde masada öğretmen atamalarının yer alacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 16 Ocak 2024 tarihinde yapılmıştı.

Genellikle iki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında toplantı tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Yeni toplantı tarihi belli olduğu zaman haberimizde yer verilecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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