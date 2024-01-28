Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ocak ayının son haftasına girilmesiyle birlikte Kabine gündemi ve konuları araştırılmaya başladı. Yapılması halinde masada öğretmen atamalarının yer alacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…