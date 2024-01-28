Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
11:06
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Yılın ilk toplantısı 16 Ocak Salı günü yapılmıştı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı tarihi için araştırmalar yeni hafta öncesi hız kazandı. Yapılması halinde masada öğretmen atamaları, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile duyurulacak. Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...