Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
12:30
KANLI AY TUTULMASI EKİM 2023 | Kanlı ay tutulması başladı mı, ne zaman başlayacak, etkileri nedir? Burçlara etkisi...
Doğa olaylarından en güzeli olan "Kanlı Ay Tutulması" bir diğer adıyla "Parçalı Ay Tutulması " merakla bekleniyor. İlki Mayıs ayında gerçekleşen tutulmanın, ikincisi Ekim ayında gerçekleşecek. Doğa tutkunlarıın yakından takip ettiği Gök olayları takvimine göre Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Peki, Kanlı Ay tutulması (Parçalı Ay) ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor? İşte, detayları...