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Haberler Fotohaber KANLI AY TUTULMASI EKİM 2023 | Kanlı ay tutulması başladı mı, ne zaman başlayacak, etkileri nedir? Burçlara etkisi...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:30

KANLI AY TUTULMASI EKİM 2023 | Kanlı ay tutulması başladı mı, ne zaman başlayacak, etkileri nedir? Burçlara etkisi...

Doğa olaylarından en güzeli olan "Kanlı Ay Tutulması" bir diğer adıyla "Parçalı Ay Tutulması " merakla bekleniyor. İlki Mayıs ayında gerçekleşen tutulmanın, ikincisi Ekim ayında gerçekleşecek. Doğa tutkunlarıın yakından takip ettiği Gök olayları takvimine göre Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Peki, Kanlı Ay tutulması (Parçalı Ay) ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor? İşte, detayları...

Kanlı Ay tutulması Parçalı Ay ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor?

Yılın ilk Kanlı Ay tutulması geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Şimdi ise ikincisinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kanlı ay tutulması için geri sayıma başlayan doğa tutkunları, şimdi ise tutulmanın olumlu ve olumsuz etkilerini merak ediyor. Hangi burçları etkileyecek, olumlu mu yoksa olumsuz sonuçları mı doğuracak araştırılıyor. Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor? İşte, Kanlı Ay tutulması (Parçalı Ay) hakkında tüm merak edilenler...

Kanlı Ay tutulması Parçalı Ay ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor?

KANLI AY TUTULMASI (PARÇALI AY) NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Kanlı Ay tutulması ise 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Türkiye saatiyle 21.02'de başlayacak bu tutulma, 01.26'da sona erecek.

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Kanlı Ay tutulması Parçalı Ay ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor?

KANLI AY TUTULMASI NE DEMEK, NEYİ İŞARET EDER,?

NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor. Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor.

Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.

Kanlı Ay tutulması Parçalı Ay ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor?

KANLI AY TUTULMASI, NEREDEN, NE KADAR GÖRÜLECEK?

Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi 23.14'te gerçekleşecek. Tutulma 01.26'da Ay'ın yarı gölgeden çıkması ile sona eriyor.

28 Ekim'de gerçekleşen parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek. Parçalı Ay Tutulması olarak adlandırılan bu tutulma, Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek.

Kanlı Ay tutulması Parçalı Ay ne zaman, ekim ayının kaçında? Kanlı Ay tutulmasının etkileri nedir, hangi burcu daha çok etkiliyor?

KANLI AY TUTULMASI BİZİ NASIL ETKİLER?

Deprem ve deniz kazaları gibi doğa olaylarının yanı sıra bireyler üzerinde ruhsal yorgunluk, ilişkilerde ise aldatmalar gibi etkisi olabileceğini belirtilen Ay tutulmalarında insanlar daha korkak ve daha tepkisel hale geliyor.

Bu daha büyük güvensizliğin ortaya çıkması ya da insanlarla duygusal yüzleşmelerin yaşanması anlamı taşıyabilir.

Ay tutulması, insanları güvenli bölgelerinden uzaklaştırabilir.

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