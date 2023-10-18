KANLI AY TUTULMASI EKİM 2023 | Kanlı ay tutulması başladı mı, ne zaman başlayacak, etkileri nedir? Burçlara etkisi...

KANLI AY TUTULMASI NE DEMEK, NEYİ İŞARET EDER,?

NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor. Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor.

Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.

