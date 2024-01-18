Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
19:00
KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle
SHOW TV'nin yayın hayatına "Arak" ismiyle başlayıp daha sonra ismi "Kara" olarak değiştirilen dizisi 3. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini üstlendiği dizide Zeynep'in kaçırılması damga vuracak. Zeynep'in kim tarafından kaçırıldı, Zeynep'i Kara mı kaçırdı, Kara intikam peşinde mi? sorularının cevapları Kara'nın yeni bölümünde. İşte Show TV ile Kara 3.bölüm canlı izle