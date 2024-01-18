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Haberler Fotohaber KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 19:00

KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle

SHOW TV'nin yayın hayatına "Arak" ismiyle başlayıp daha sonra ismi "Kara" olarak değiştirilen dizisi 3. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini üstlendiği dizide Zeynep'in kaçırılması damga vuracak. Zeynep'in kim tarafından kaçırıldı, Zeynep'i Kara mı kaçırdı, Kara intikam peşinde mi? sorularının cevapları Kara'nın yeni bölümünde. İşte Show TV ile Kara 3.bölüm canlı izle

KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle

3.bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide İlker Kaleli ve Öykü Karayel ilk defa partner olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Zeynep Kara'nın gizemli hallerinden etkilenirken onun gerçeğini henüz keşfedememişti. Bu bölümde Zeynep Kara'nın gerçeğini öğrenecek mi? Show TV ile Kara 3. bölüm canlı izle ekranı

KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle

SHOW TV ile KARA dizisi canlı izle

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle

KARA 3.BÖLÜM ÖZETİ

Kara ve Zeynep birlikte mahalledeyken Zeynep, önceki gün evine giren hırsızın orada olduğunu görünce her şeyi nihayete erdirmek için orayı terk eder ve polise gider.

KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle

Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, ekibiyle birlikte çaldıkları silahlarla Rauf'u hüsrana uğratacakken, Rauf onlardan bir adım öndedir.

KARA dizisi 3.bölümüyle bekleniyor: “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” Show TV ile Aile 3.bölüm canlı izle

Kara için durmak yoktur ama önce Zeynep'in gönlünü almalıdır.Kara, Rauf'un herkesten bir şeyler sakladığını bir şey olduğunu fark edince büyük planı başlar. Zeynep'i de işin içine kattığı büyük plan Rauf'un en kişisel savaşlarından biri olacaktır.

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