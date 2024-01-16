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Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 15:06

Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

Orijinal adıyla The Karate Kid 2010 yapımı versiyonu ile bu akşam ekranlarda. Küçükten büyüğe sinema severlerin takip ettiği filmin yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturuyor. Ünlü oyuncu Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve Jackie Chan başrolleri paylaşıyor. Dövüş, aksiyon, dram ve aile türlerindeki yapım televizyon ekranlarından takip edilecek. İşte, Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları…

Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

Karateci Çocuk konusu ve oyuncuları ile gündemde. Amerika ve Çin arasındaki yolculukta ilham verici bir hikayeye odaklanılıyor. Film bu akşam TRT 1 ekranlarından takip edilecek. Serinin yeni döneme uyarlanmış hali izleyenlerden tam not alıyor. İşte, filme dair merak edilenler...

Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

KARATECİ ÇOCUK KONUSU

Dre, Detroit'in en klas çocukları arasındayken çok farklı bir memlekette yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Popüler bir Amerikan çocuğu olabilecekten; annesinin (Taraji P. Henson) kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya'ya, Çin'e götürür. Başlangıçta arkadaş edinme konusunda zorluk çeken kahramanımız, zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ve şanslıdır ki Ying de ona karşı boş değildir.

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Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

Sorun şu ki kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup kahramanımıza nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; kung fu diyarında, Cheng ise karateci kahramanımıza aman vermez ve onu acımasızca yere yapıştırır.

Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng'le son bir karşılaşmaya doğru ilerlerler. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.

Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

KARATECİ ÇOCUK OYUNCULARI

Jaden Smith .... Dre Parker.
Jackie Chan .... Mr. Han
Taraji P. Henson .... Sherry Parker, Dre'nin annesi
Zhenwei Wang .... Cheng, Zorba
Yu Rongguang .... Master Li
Wen Wen Han .... Mei Ying

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