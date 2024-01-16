Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!

Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar ve kung fu turnuvasında Cheng'le son bir karşılaşmaya doğru ilerlerler. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.