Giriş Tarihi: 16.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
15:06
Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları | Bu akşam ekranlarda!
Orijinal adıyla The Karate Kid 2010 yapımı versiyonu ile bu akşam ekranlarda. Küçükten büyüğe sinema severlerin takip ettiği filmin yönetmen koltuğunda Harald Zwart oturuyor. Ünlü oyuncu Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve Jackie Chan başrolleri paylaşıyor. Dövüş, aksiyon, dram ve aile türlerindeki yapım televizyon ekranlarından takip edilecek. İşte, Karateci Çocuk filmi konusu ve oyuncuları…