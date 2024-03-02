Kardeşlerim 119. bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle

Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.

Yasmin gördüğü video karşısında ne yapacak? Oğulcan'ın sabrı neden taşıyor?