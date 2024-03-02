Giriş Tarihi: 02.03.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
20:19
Kardeşlerim 119. bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 119. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Yeni bölümde Süreyya'nın mesajı sonrası harekete geçen Akif, Nebahat'i evde beklemediği bir halde buluyor. Öte yandan Orhan'ın Ömer'i ön plana çıkaran tavırları Oğulcan'ı zorlamaya başlıyor. İşte, Kardeşlerim son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz.