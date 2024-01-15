Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:53
Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?
Okullarda birinci dönemim bitmesine kısa bir süre kala karne heyecanı başladı. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri not hesaplamalarına başladı. Bu noktada notları iyi olan ancak karnesinde Türkçe ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler teşekkür ya da takdir belgesi alıp alamayacağını sorguluyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?