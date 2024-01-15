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Haberler Fotohaber Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:53

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?

Okullarda birinci dönemim bitmesine kısa bir süre kala karne heyecanı başladı. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri not hesaplamalarına başladı. Bu noktada notları iyi olan ancak karnesinde Türkçe ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler teşekkür ya da takdir belgesi alıp alamayacağını sorguluyor. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki milyonlarca öğrenci yoğun ders döneminin ardından 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başarı puanına göre karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Bu noktada belge almak isteyen öğrenciler Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi sorusuna yanıt arıyor. Karneler ve belgeler cuma günü verilecek. Peki, karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?

KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekmektedir.

Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekir. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalıdır.

Söz konusu bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi almaya hak kazanır.

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Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?

TÜRKÇE, EDEBİYAT VE MATEMATİK DERSİ 2 OLUNCA TEŞEKKÜR ALINIR MI?

Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik dersleri ortalaması en az 3 olmalıdır.

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA
Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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