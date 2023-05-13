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Haberler Fotohaber Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:29

Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimleri için milyonların bekleyişi devam ediyor. Kars'ın Selim ilçesinde ikamet eden ve oylarını bu ilçede kullanacak olanlar, 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2023 Genel seçim sonuçları ve milletvekili oy oranları YSK ile paralel şekilde sabah.com.tr'den anbean paylaşılacak. 14 Mayıs 2023 sandıkların açılması ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte Kars Selim seçim sonuçları 2023 ekranı ve adayların oy oranları

Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimlerinde Kars'ın Selim ilçesinde oy kullanacak olan vatandaşlar, Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramakla birlikte sandıkların açılacağı saatle ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim sonucu için YSK'nın duyurusu beklenirken, partilerin oy oranları ve ilçe genelinde kullanılan oyların istatistikleri sabah.com.tr'de canlı olarak yer alacak. İşte Kars Selim seçim sonuçları 2023 ekranı ve anlık durum!

Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 KARS SELİM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Selim seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Selim Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SELİM'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Selim'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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