Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:29

Kars Selim seçim sonuçları! 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimleri için milyonların bekleyişi devam ediyor. Kars'ın Selim ilçesinde ikamet eden ve oylarını bu ilçede kullanacak olanlar, 2023 Selim seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2023 Genel seçim sonuçları ve milletvekili oy oranları YSK ile paralel şekilde sabah.com.tr'den anbean paylaşılacak. 14 Mayıs 2023 sandıkların açılması ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte Kars Selim seçim sonuçları 2023 ekranı ve adayların oy oranları