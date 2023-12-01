Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
10:51
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?
Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Aralık ayına giriş yapılmasıyla birlikte milonlarca araç sahibi kış lastiği uygulma zorunluluğu ne zaman başlayacak araştırıyor. Türkiye'de olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Birçok şehirde kar yağışı başladı. Peki, otomobiller için kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar? İşte, detaylar...