KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?

Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve ıslak zeminde en iyi yol tutuşunu sağlayarak, fren mesafesini istenen düzeye getirerek yağmurlu, karlı ya da buzlu yollarda güvenle hareket etmeyi sağlayarak güvenli bir sürüş sağlar. Her yıl belirli dönemlerde sürücülerin can sağlığı için başlayan uygulma, bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor tüm detaylar...