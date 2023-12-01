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Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:51

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?

Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Aralık ayına giriş yapılmasıyla birlikte milonlarca araç sahibi kış lastiği uygulma zorunluluğu ne zaman başlayacak araştırıyor. Türkiye'de olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Birçok şehirde kar yağışı başladı. Peki, otomobiller için kış lastiği zorunluluğu başladı mı? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar? İşte, detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?

Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve ıslak zeminde en iyi yol tutuşunu sağlayarak, fren mesafesini istenen düzeye getirerek yağmurlu, karlı ya da buzlu yollarda güvenle hareket etmeyi sağlayarak güvenli bir sürüş sağlar. Her yıl belirli dönemlerde sürücülerin can sağlığı için başlayan uygulma, bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor tüm detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?

1 Aralık kış lastiği uygulaması başladı!

İstanbul'da hava şartları nedeniyle 25 Kasım'a çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında diğer şehirlerde 1 Aralık'ta başladı.

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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?

HANGİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI, ne zaman? 2023 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar, Kaç TL?
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