Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Deccal'in Gelmesi

Deccal'in gelmesi en önemli kıyamet alametleri arasında yer alır. Deccal ortaya çıkarak kendisini tanrı olarak insanlara tanıtacak. Onun tanrılığına inanlar ise kafir olarak isimlendirilecek.

Hazret-i İsa Gökten İnecek

Hazret-i İsa İslam inanışına göre göğe yükselmiştir ve kıyamet zamanında yeniden yer yüzüne inecektir. Kıyametin yaklaştığını gösteren en önemli belirti de Hz. İsa'nın gökten inmesidir. İsa Peygamber yeryüzüne önemli bir hakem olacaktır. Haçı kıracak, şarabı dökecek ve İslam'dan başka tüm dinleri yasaklayacaktır.