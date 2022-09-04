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Haberler Fotohaber Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?
Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 10:15

Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Kıyamet alametleri uzun yıllardır insanların araştırdığı bir konudur. Hemen herkesin korkarak beklediği kıyametin birtakım alametleri vardır. Bu alametler kendini göstermeye başladığında da kıyametin yaklaştığı düşüncesi hakim olur. Kıyametin büyük alametleri meydana gelmeye başladığında ise dünyada büyük olayların olacağına dair yorumlar yapılır. 10 büyük kıyamet alameti bu bakımdan çok araştırılan bir konudur. Ayet ve hadislerle 10 büyük kıyamet alameti nelerdir, nasıl olur sorularını araştırdık.

Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Kıyamet alametleri oldukça fazla sayıdadır. Bunlar kıyametin büyük alametleri ve küçük belirtileri olmak üzere sınıflandırılabilir. 10 büyük kıyamet alameti ise en korkulanlar arasında yer alır. İmanın 6 şartından biri olan ahiret gününe iman konusu içerisinde kıyamet inanışı da oldukça önemlidir. Bu bakımdan ayet ve hadislerle 10 büyük kıyamet alameti nelerdir, nasıl olur sorularını detaylı olarak araştırdık ve yazımızın devamını sizler için paylaştık.

Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Kıyamet Alametleri

İşte en büyük kıyamet alametleri;

Hazret-i Mehdinin Gelmesi

Hadislerde kıyametin alametlerinden en önemlisi olarak Mehdinin gelişi gösterilir. Mehdi geldiğinde dünyada kıyametin yaklaştığı haberi verilir. Son derece önemli alametlerden biridir ve bir melek insanlara gelen kişinin Mehdi olduğunu bildirecektir.

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Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Deccal'in Gelmesi

Deccal'in gelmesi en önemli kıyamet alametleri arasında yer alır. Deccal ortaya çıkarak kendisini tanrı olarak insanlara tanıtacak. Onun tanrılığına inanlar ise kafir olarak isimlendirilecek.

Hazret-i İsa Gökten İnecek

Hazret-i İsa İslam inanışına göre göğe yükselmiştir ve kıyamet zamanında yeniden yer yüzüne inecektir. Kıyametin yaklaştığını gösteren en önemli belirti de Hz. İsa'nın gökten inmesidir. İsa Peygamber yeryüzüne önemli bir hakem olacaktır. Haçı kıracak, şarabı dökecek ve İslam'dan başka tüm dinleri yasaklayacaktır.

Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Dabbet-ül Arz Çıkacak

Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Dabbet-ül Arz insanları kötülüğe sürükleyecektir. Müslümanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacak ve imanı zayıf olan kişilere daha çok musallat olacaktır.

Yecüc ve Mecüc Ortaya Çıkacak

Kıyametin en büyük alametlerinden birisi de yecüc ve mecüctür. İnanışa göre şuan büyük bir setin arkasında hapsedilmiş durumdalar. Ancak bu set yıkıldığında dünyaya akın ederek insanlığı yok edecek.

Kıyamet Alametleri - Ayet ve Hadislerle 10 Büyük Kıyamet Alameti Nelerdir, Nasıl Olur?

Kıyamet Zamanı Duman Çıkacak

Kur'an-ı Kerim mealinde kıyametin alametleri için dumandan da bahsedilir. Gökyüzünde bir duman ortaya çıkacağı belirtilir. Dumanın tesiri Müslümanlara ve inananlara bir nezle gibi gelecek ancak inanmayanlara çok fazla tesir edecektir.

Güneş Batıdan Doğacak

En önemli kıyamet alametlerinden birisi de güneşin batıdan doğmasıdır. Güneş batıdan doğmadığı sürece kıyametin kopmayacağı düşünülür ve hadiste de bu durum belirtilir.

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